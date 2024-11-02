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Байден уронил медаль на церемонии вручения наград

Forbes: Байден уронил и облизнул медаль во время вручения наград в Пенсильвании

Президент США Джо Байден на церемонии вручения госнаград в Пенсильвании уронил медаль «За гражданские заслуги». Видео с неудачного награждения опубликовал Forbes на YouTube-канале.

На видео попал момент, как американский лидер попытался прикрепить медаль на лацкан пиджака женщины, вместо этого сначала вонзил женщине в грудь иголку, после чего уронил медаль.

Байден поднял награду, но сначала он облизнул металлическое крепление. В итоге Байдену все же удалось прикрепить медаль под недоумевающий взгляд награжденной.

До этого в соцсетях завирусилось видео с празднования Хэллоуина в Белом доме, на котором Байден в шутку укусил двоих детей. По данным СМИ, дети пришли на праздничный вечер в Белый дом вместе со своими матерями, где встретились с президентом. Первая леди США Джилл Байден была в костюме панды. Вместе со своим супругом они раздавали сладости детям.

Журналисты рассказали, что один из «покусанных» мылашей, переодетый в костюм цыпленка, даже рассмеялся, когда Байден изобразил укус его ноги. После этого президент пообщался с матерью ребенка.

Ранее в Госдуме предложили признать Байдена военным преступником.

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