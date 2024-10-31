Байден укусил двух детей во время празднования Хэллоуина в Белом доме

Президент США Джо Байден в шутку укусил двоих детей во время празднования Хэллоуина в Белом доме. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что дети пришли на праздничный вечер в Белый дом вместе со своими матерями, где встретились с президентом. Первая леди США Джилл Байден была в костюме панды. Вместе со своим супругом они раздавали сладости детям.

«Один из младенцев, переодетый в костюм цыпленка, даже рассмеялся, когда Байден изобразил укус его ноги. После этого президент вступил в добродушный обмен шутками с матерью ребенка», — говорится в сообщении.

До этого депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил RTVi, что праздник Хэллоуин нужно не запрещать, а «переупаковать» под формат, более подходящий для России.

Депутат отметил, что сейчас праздник в определенной степени является «данью уважения нашим предкам». В нем должно остаться «что-то сказочное», но при этом «с каким-то духовным смыслом».

Ранее священник напомнил о бесовской сущности Хэллоуина.