Венгрия подтвердила подготовку всеобъемлющего соглашения с Украиной

Министерство иностранных дел Венгрии подтвердило, что Будапешт и Киев ведут подготовку двустороннего соглашения, однако оно не касается возможного членства республики в НАТО. Об этом сообщил представитель ведомства Мате Пачолай, передает MTI.

Представитель МИД отметил, что переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной продолжаются, причем в соглашении должен быть сделан упор на «восстановлении прав венгерской национальной общины».

«В то же время мы четко дали понять украинской стороне во время переговоров, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения. Мы неоднократно четко высказывали нашу позицию по этому вопросу, и никаких изменений не произошло», — заявил Пачолай.

31 октября Владимир Зеленский сообщил, что Киев и Будапешт работают над двусторонним документом, который коснется в том числе вопросов безопасности и вопроса членства республики в НАТО.

«Меньшее, что мы просим у Венгрии, — не блокировать приглашение Украины в НАТО. То есть не поддерживать, не голосовать за нас, но не блокировать», — пояснил Зеленский.

Ранее Пушков раскрыл последствия приглашения Украины в НАТО.