В Белом доме прокомментировали возможный удар Ирана по Израилю до выборов в США

Ирану не следует отвечать на атаку Израиля, которая произошла в ночь на 26 октября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе беседы с журналистами на борту самолета американского президента Джо Байдена, пишет ТАСС.

«Мы очень ясно давали понять, что Ирану не следует отвечать (Израилю. — «Газета.Ru»), — сказала она, комментируя информацию о возможности нанесения Ираном удара по Израилю до выборов в США.

Жан-Пьер отметила, что не собирается «интерпретировать» эту информацию, которую растиражировали СМИ.

При этом она подчеркнула, что США придут на помощь Израилю в случае необходимости.

«Наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

31 октября телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве Ирана сообщал, что Иран ответит на удар Израиля до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут 5 ноября.

Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые исламская республика не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

Ранее Иран анонсировал «сокрушительные удары» по Израилю в ближайшие дни.