Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме прокомментировали возможный удар Ирана по Израилю до выборов в США

В Белом доме заявили, что Ирану не следует отвечать на атаку Израиля

close
Susan Walsh/AP

Ирану не следует отвечать на атаку Израиля, которая произошла в ночь на 26 октября. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе беседы с журналистами на борту самолета американского президента Джо Байдена, пишет ТАСС.

«Мы очень ясно давали понять, что Ирану не следует отвечать (Израилю. — «Газета.Ru»), — сказала она, комментируя информацию о возможности нанесения Ираном удара по Израилю до выборов в США.

Жан-Пьер отметила, что не собирается «интерпретировать» эту информацию, которую растиражировали СМИ.

При этом она подчеркнула, что США придут на помощь Израилю в случае необходимости.

«Наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

31 октября телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве Ирана сообщал, что Иран ответит на удар Израиля до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут 5 ноября.

Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые исламская республика не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом.

Ранее Иран анонсировал «сокрушительные удары» по Израилю в ближайшие дни.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами