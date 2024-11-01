Премьер Словакии Фицо попросил британского посла воздержаться от комментариев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо негативно отреагировал на критику его интервью российскому телеканалу со стороны британского посла Найджела Бэйкера. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин посол, не представляю, что дает вам право вмешиваться в мои медийные активности», — сказал Фицо в ходе своего видеообращения, записанного в Пекине во время его визита в Китай.

По словам Фицо, невозможно представить ситуацию, при которой посол Словакии в Лондоне как-либо комментировал или давал оценку выступлениям британского премьера в СМИ. Премьер Словакии обратился к британскому послу с просьбой воздержаться от подобных поступков, которые расцениваются словацкой стороной как необоснованное вмешательство в суверенную политику словацкого государства.

Поводом для обращения Фицо стал отзыв британского посла в Словакии Найджела Бэйкера, который раскритиковал премьер-министра Роберта Фицо за недавнее интервью телеканалу «Россия-1». В нем, в частности, Фицо заявил, что Запад не заинтересован в мире на Украине.

В том же интервью премьер-министр Словакии раскритиковал «план победы» Владимира Зеленского и заявил, что его нельзя считать мирным способом решения конфликта.

Ранее Фицо назвал недопустимым железный занавес между Россией и Европой.