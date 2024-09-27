Медведев раскрыл, что случится со странами НАТО в случае конфликта с РФ

От стран Североатлантического альянса (НАТО), которые думают об упреждающем ударе по территории России, останется «просто мокрое место». Об этом заявил председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно: в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место», — сказал он.

По его словам, в этом случае может сработать пятая статья Североатлантического договора, подразумевающая взаимную помощь стран НАТО, но этого государства «уже не будет».

«Они должны отдавать отчет себе в том, что говорят», — подчеркнул Медведев.

25 сентября президент России Владимир Путин на заседании Совбеза предложил изменить ядерную доктрину. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме того, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Республики Беларусь. В том числе в случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал последствия обновления ядерной доктрины РФ для Запада.