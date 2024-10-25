Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о попытках Украины вступить в НАТО

Путин: чем раньше Киев осознает бесперспективность своего подхода, тем лучше

close
Thomas Peter/Pool/Reuters

Всем будет лучше, если Киев как можно скорее осознает бесперспективность своего подхода к отношениям с Москвой. Об этом в ходе интервью с журналисткой Ольгой Скабеевой для программы «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1», заявил президент РФ Владимир Путин.

Как сказал глава государства, западные политики постоянно говорят, что Украина должна сама решить, как она будет обеспечивать свою безопасность. В частности, речь идет о вступлении страны в НАТО.

«Ну, пускай этим занимаются, если им (украинским властям — «Газета.Ru») так нравится. Но, мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится. И чем раньше они осознают бесперспективность такого подхода в отношениях с РФ, тем будет лучше для всех», — отметил российский лидер.

Он не исключил, что в первую очередь от этого выиграет сам Киев.

25 октября Путин сообщил, что получал через турецких политиков предложения о начале мирных переговоров между РФ и Украиной. Соответствующие инициативы глава государства назвал «интимными вещами», решив не уточнять какие-либо подробности.

Ранее президент РФ обвинил западные страны в несправедливом расширении НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами