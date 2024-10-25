Путин высказался о попытках Украины вступить в НАТО

Всем будет лучше, если Киев как можно скорее осознает бесперспективность своего подхода к отношениям с Москвой. Об этом в ходе интервью с журналисткой Ольгой Скабеевой для программы «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1», заявил президент РФ Владимир Путин.

Как сказал глава государства, западные политики постоянно говорят, что Украина должна сама решить, как она будет обеспечивать свою безопасность. В частности, речь идет о вступлении страны в НАТО.

«Ну, пускай этим занимаются, если им (украинским властям — «Газета.Ru») так нравится. Но, мне кажется, что им все меньше и меньше это нравится. И чем раньше они осознают бесперспективность такого подхода в отношениях с РФ, тем будет лучше для всех», — отметил российский лидер.

Он не исключил, что в первую очередь от этого выиграет сам Киев.

25 октября Путин сообщил, что получал через турецких политиков предложения о начале мирных переговоров между РФ и Украиной. Соответствующие инициативы глава государства назвал «интимными вещами», решив не уточнять какие-либо подробности.

Ранее президент РФ обвинил западные страны в несправедливом расширении НАТО.