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Медведев рассказал, как принимал решение о ракетном ударе по грузинским войскам

Медведев: я приказал ударить по войскам Грузии после нападения на миротворцев

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, как он принимал решение об ответном ракетном ударе по грузинским вооруженным силам в 2008 году. Деталями того эпизода он поделился в интервью RT.

Зампред напомнил, что две отделившиеся от Грузии республики были в состоянии постоянного напряжения и конфликтов с режимом в Тбилиси, который возглавлял Михаил Саакашвили.

«Будучи... некоторым образом человеком с психическими отклонениями, значит, он в какой-то момент решил восстановить территориальную целостность. К нему приехала та же самая Кондолиза Райс», — отметил Медведев.

По словам зампреда Совбеза, после консультаций, вероятно, с представителями американских спецслужб, Саакашвили решил, что настало время для военного вмешательства. Его действия во время Олимпийских игр стали неожиданностью для многих, подчеркнул Медведев. Тогда в день открытия Олимпиады Грузия начала боевые действия в Южной Осетии.

«Я вынужден был отдать приказ о проведении ответного ракетного удара по грузинским войскам», — рассказал он.

Политик добавил, что это решение было принято в течение нескольких часов, и его результатом стала пятидневная война, после которой Грузия потеряла всякие отношения с Южной Осетией и Абхазией.

«Это цена авантюры, которую тогда предпринял Саакашвили», — заключил он.

Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев, работавших там с 1992 года. В ходе пятидневной войны пострадали тысячи человек. 26 августа того же года Россия признала независимость Южной Осетии.

Ранее Медведев заявил, что Россия и Грузия являются соседями, объединенными общей верой и историей.

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