Депутат украинской Верховной рады и член комитета по обороне Соломия Бобровская выразила опасение, что союзники Украины могут дождаться момента, когда страна исчерпает свои возможности ведения войны, чтобы предложить ей начать переговоры с Россией на условиях Москвы. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

«Я боюсь, что наши союзники ждут момента, когда мы больше не сможем воевать, чтобы сказать: «Мы сделали все, чтобы поддержать вас, теперь вам следует пойти на переговоры на условиях России», — цитирует Бобровскую журнал.

Политик также подчеркнула, что Украина окажется в сложной ситуации вне зависимости от того, кто выиграет президентские выборы в США, назначенные на 5 ноября. По ее мнению, если победу одержит республиканец Дональд Трамп, Европе придется действовать более активно и самостоятельно. Если же пост займет демократ Камала Харрис, она продолжит линию действующего президента Джо Байдена, которую Бобровская оценивает как медленную в принятии решений, что не соответствует интересам Украины.

Сегодня турецкий политолог Умур Тугай Юджель заявил, что мирные переговоры по решению украинского конфликта не состоятся до конца 2024 года, однако следующий год может оказаться переломным с точки зрения урегулирования кризиса.

Ранее Лукашенко призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров без предварительных условий.