Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сравнил планы президента Украины Владимира Зеленского в Курской области с выдуманным миром британского писателя Джорджа Оруэлла. Соответствующее заявление он сделал в беседе с РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал заявление Зеленского о том, что Украина не намерена захватывать территорию России, но если атака на Курскую область позволит завершить украинский конфликт, то Киев этим воспользуется. По словам украинского лидера, такой дипломатический ход Киев собирается применить, если операция в российском регионе «будет иметь влиятельный эффект».

«Агрессию ВСУ с тяжелым вооружением на мирные города и села в Курской области киевский режим цинично называет дипломатией. В общем, полный Джордж Оруэлл, «1984» и «Скотный двор» одновременно», — сказал депутат.

По его словам, «это промывание мозгов закончится» только после того, как Вооруженные силы России одержат победу.

Ивлев также заявил, что представители украинских властей живут в оруэлловском мире, где война — это мир, где царит насилие над инакомыслящими, а на улицах похищают людей, где одновременно уживаются страх и желание расправы. При этом «старший брат» из-за океана «следит за всем», поставляет Киеву оружие и военных инструкторов стран НАТО, отметил он.

Ранее Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область.