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Стало известно, что Орбан хочет сорвать выделение кредита ЕС Киеву

Politico: Орбан хочет сорвать выделение кредита ЕС Киеву, чтобы помочь Трампу

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Leah Millis/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против России, что вызывает сложности с выделением кредитов Украине за счет замороженных активов РФ. Об этом пишет Politico.

«Мы оказываем давление, но Орбан пока не сдается», — рассказал европейский дипломат на условиях анонимности.

Отмечается, что решение Орбана может быть связано c намерением оказать помощь кандидату от Республиканской партии США Дональду Трампу. Тот заявлял о желании прекратить безвозмездную помощь Украине, если ему удастся переизбраться на пост главы государства.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял о том, что в конце 2021 года, когда Россия выдвинула Западу предложения по гарантиям безопасности, не хватало диалога между Москвой и НАТО, альянс должен был серьезно рассмотреть эти предложения.

Ранее Сийярто прокомментировал оскорбления Харрис в адрес Орбана.

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