В Финляндии отказались считать политическим вопросом арест недвижимости РФ

Арест российских государственных активов в Финляндии представляет собой исполнение решения суда, а не политический вопрос. Об этом в ходе пресс-брифинга для журналистов заявил президент республики Александр Стубб, пишет ТАСС.

Политик подчеркнул, что его страна является правовым государством.

«Речь идет об исполнении судебного решения, а не о политическом вопросе», — добавил Стубб, комментируя арест принадлежащей РФ недвижимости.

Представитель министерства иностранных дел Финляндии Микко Кивикоски сообщила журналистам газеты Helsingin Sanomat, что российская сторона направила две ноты протеста в связи с произошедшим. Но во внешнеполитическом ведомстве республики рекомендовали Москве обратиться с вопросами в финскую службу судебных приставов, так как МИД не является компетентным органом в деле об аресте активов.

29 октября агентство РИА Новости сообщило, что суд в Финляндии наложил арест на государственные активы РФ общей стоимостью €4 млрд. Речь идет о как минимум шести объектах недвижимости, включая здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки.

Как выяснили журналисты, процесс был запущен в связи с иском от украинской энергетической компании «Нафтогаз». При этом Москва не получила от финских властей никаких официальных уведомлений.

Ранее в Республике Крым пригрозили национализировать финские активы в регионе.