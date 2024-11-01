Вашингтон лишится своего военного авторитета, если позволит Киеву проиграть в вооруженном конфликте с Москвой. Об этом пишет британская газета The Guardian, со ссылкой на неназванного украинского чиновника, работающего в сфере безопасности.

Источник обратил внимание, что недавно США уже сталкивались с «катастрофой». Это произошло в 2021 году, когда американское руководство решило вывести свои войска из Афганистана.

«Если три года спустя они потеряют Украину, тогда они лишатся всего [военного авторитета]», — подчеркнул чиновник.

1 ноября полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон дал интервью для YouTube-канала Judging Freedom. В ходе беседы он выразил уверенность, что у Вашингтона и его союзников нет альтернативного плана действий в отношении украинского кризиса.

По словам эксперта, Киев оказался в критической ситуации из-за действий НАТО. Но государства — члены Североатлантического альянса перестали обращать на Украину должное внимание, из-за чего военнослужащие страны вынуждены «бросать оружие и бежать» или «сдаваться в плен с белым флагом».

Ранее бывший министр обороны США Роберт Гейтс оценил возможность крупной поставки помощи Украине.