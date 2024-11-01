Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Guardian предсказали, как поражение Украины отразится на США

The Guardian: США потеряют военный авторитет, если позволят Украине проиграть

close
Leah Millis/Reuters

Вашингтон лишится своего военного авторитета, если позволит Киеву проиграть в вооруженном конфликте с Москвой. Об этом пишет британская газета The Guardian, со ссылкой на неназванного украинского чиновника, работающего в сфере безопасности.

Источник обратил внимание, что недавно США уже сталкивались с «катастрофой». Это произошло в 2021 году, когда американское руководство решило вывести свои войска из Афганистана.

«Если три года спустя они потеряют Украину, тогда они лишатся всего [военного авторитета]», — подчеркнул чиновник.

1 ноября полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон дал интервью для YouTube-канала Judging Freedom. В ходе беседы он выразил уверенность, что у Вашингтона и его союзников нет альтернативного плана действий в отношении украинского кризиса.

По словам эксперта, Киев оказался в критической ситуации из-за действий НАТО. Но государства — члены Североатлантического альянса перестали обращать на Украину должное внимание, из-за чего военнослужащие страны вынуждены «бросать оружие и бежать» или «сдаваться в плен с белым флагом».

Ранее бывший министр обороны США Роберт Гейтс оценил возможность крупной поставки помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами