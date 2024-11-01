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В Иране заявили, что США держат Украину в заложниках

Модаббер: украинцы не хотят воевать с Россией, но США держат их в заложниках

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Kevin Lamarque/Reuters

Граждане Украины не хотят продолжать конфликт с Россией и выступают против политики президента страны Владимира Зеленского, но Соединенные Штаты запретили проводить президентские выборы на Украине, чтобы и дальше использовать ее в своих интересах. Таким мнением с ТАСС поделился иранский политолог, специалист по вопросам безопасности, профессор Рухолла Модаббер.

«США запретили проведение свободных выборов на Украине, поскольку понимают, что народ не хочет продолжения войны с Россией и требует замены Зеленского, который с 20 мая по украинской конституции незаконно занимает пост главы государства», — сказал он.

Политолог отметил, что «после ликвидации группы диверсантов в Брянской области» стало понятно, что бывшие американские военные «воюют бок о бок с солдатами киевского режима».

«С одной стороны, это говорит о том, что Украина пытается наемниками восполнить собственные потери, а с другой — что у народа Украины нет ни малейшего желания сотрудничать с режимом Зеленского», — резюмировал аналитик.

Накануне бывший американский министр обороны и директор ЦРУ США Роберт Гейтс заявил, что США больше не дадут Украине крупные пакеты помощи вне зависимости от итогов президентских выборов.

Ранее в США назвали ключевое различие в подходах Трампа и Харрис к миру на Украине.

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