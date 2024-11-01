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В МИД РФ рассказали о перспективах сотрудничества России и Турции

Лавров рассказал, от чего будут зависеть перспективы сотрудничества РФ и Турции

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Hurriyet рассказал, от чего будут зависеть перспективы сотрудничества Москвы и Анкары.

По словам российского министра, перспективы сотрудничества двух стран будут зависеть от того, будут ли в скором времени найдены взаимоприемлемые решения проблем в торговле, так как США пытаются помешать сотрудничеству Москвы и Анкары в этой сфере.

«США стараются ограничить возможности иностранных партнеров, заинтересованных в торговле с Россией. К сожалению, Турция — не исключение», — поделился Лавров.

Он также добавил, что Россия успешно адаптировалась к санкционному давлению. По словам Лаврова, по объему ВВП по паритету покупательной способности Россия вышла на четвертое место в мире и первое место в Европе. Также в РФ отмечается самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира — 2,4%.

До этого глава минэнерго Турции Алпарслан Байрактар сообщил газете Milliyet, что центр торговли газом в Стамбуле в рамках совместного проекта турецкой Bota и российского «Газпрома» будет создан в 2025 году.

Ранее посольство России сообщило о сложной ситуации с переводами в Турцию.

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