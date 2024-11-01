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Экс-офицер ВСУ признал превосходство российских сил

Экс-офицер ВСУ Грин признал превосходство командования армии России

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Oleg Petrasiuk/AP

Российская армия значительно превосходит ВСУ по тактике и стратегии. Об этом заявил капитан украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«У нас проблема в оперативно-тактическом и оперативно-стратегическом звене. И в связи с тем, что противник это звено вырастил, оно значительно превосходит нас в этом компоненте», — подчеркнул он.

По словам Грина, иногда подразделения ВСУ вступают в бой, не зная театра боевых действий, что приводит к провалам украинской армии. К примеру, в Угледаре командование ВСУ допустило значительный просчет, отметил военный.

До этого Грин заявлял, что главкому ВСУ Александру Сырскому была выгодна сдача украинскими подразделениями Авдеевки в ДНР, чтобы добиться смещения его предшественника Валерия Залужного.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

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