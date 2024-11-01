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Экс-офицер ВСУ раскрыл, кому на Украине была выгодна потеря Авдеевки

Бывший офицер ВСУ Грин назвал выгодной для Сырского потерю Авдеевки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Главкому ВСУ Александру Сырскому была выгодна сдача украинскими подразделениями Авдеевки в ДНР, чтобы добиться смещения его предшественника Валерия Залужного. Об этом в интервью YouTube-каналу Politeka Online заявил капитан украинской армии в запасе с псевдонимом Арти Грин.

«В тот момент, когда решался вопрос с заменой (экс-главкома ВСУ Валерия. – Прим. ред.) Залужного, Сырскому были выгодны лишние провалы. У нас порой генералов снимают несколько месяцев, поэтому ему могла быть выгодна потеря Авдеевки или усложнение обстановки», — отметил он.

Как подчеркнул украинский военный, генералы в ВСУ иногда радуются неудачам командующих соседних подразделений на фронте.

1 ноября ВСУ открыли огонь по храму Святой Марии Магдалины в Авдеевке в Донецкой народной республике.

Авдеевка, после штурма которой начались несколько успешных контрнаступательных операций в ДНР, находится на расстоянии около 10-20 километров от линии фронта, ближайшая зона боевых действий находится неподалеку от Новгородского (украинское название Нью-Йорк) и Дзержинска (Торецка).

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

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Операция на Украине
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