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В Грузии возмутились политизацией процесса вступления страны в ЕС

Спикер Папуашвили посетовал на политизацию вступления Грузии в ЕС

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parliament.ge

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили возмутился политизацией процесса вступления Тбилиси в Европейский союз (ЕС). Он подчеркнул, что с реальной работой по вступлению страны в политическое объединение проблем нет, сообщает портал NewsGeorgia.

Папуашвили указал на попытки «максимально политизировать» процесс евроинтеграции Грузии. По его словам, процесс движения страны в ЕС превратился из инструмента сотрудничества в инструмент политической борьбы, что вредит репутации самого Евросоюза.

«ЕС продолжает оценивать Грузию, а мы продолжаем работать над вопросами, предусмотренными соглашением об ассоциации. Вот что такое евроинтеграция. Она не останавливалась и не остановится… Это работа, ориентированная на долгосрочные результаты, а не следование актуальной политической конъюнктуре», – заявил Папуашвили.

До этого в ежегодном отчете Еврокомиссии о расширении и прогрессе стран-кандидатов на пути к ЕС сообщалось, что Грузия должна сменить политический курс, чтобы Евросоюз начал переговоры со страной о вступлении в объединение.

Ранее в Госдепе попросили Зурабишвили предоставить доказательства нарушений на выборах.

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