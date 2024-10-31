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В Госдуме оценили решение США по сделкам с российскими банками

Депутат Новичков призвал не радоваться разрешению США по сделкам с банками РФ

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Государственной думы Николай НовичковСправедливая Россия — За правду») призвал не радоваться решению властей США по разрешению работы с российскими банками в сфере энергетики. Его слова приводит РИА Новости.

«Здесь не надо обольщаться и радоваться «разрешению» США», — сказал он.

По его словам, «даже если временно некий запрет и снят, то это не значит, что данное решение будет иметь стратегический характер».

Он отметил, что одна из причин решения Вашингтона — значение Москвы в мировых энергетических процессах.

«Надо работать над независимой системой международных расчетов и не оглядываться ни на какие «разрешения», — подчеркнул парламентарий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга 31 октября заявил, что США занимают достаточно прагматическую позицию в том, что касается торгово-экономических интересов Вашингтона. Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал новость о том, что минфин США разрешил проводить сделки с российскими банками в сфере энергетики.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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