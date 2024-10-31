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В Кремле прокомментировали разрешение США на сделки с российскими банками

Песков: США занимают прагматическую позицию, когда что-то касается их интересов

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Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что США занимают достаточно прагматическую позицию в том, что касается торгово-экономических интересов Вашингтона.

Таким образом пресс-секретарь российского президента прокомментировал новость о том, что Минфин США разрешил проводить сделки в российскими банками.

«В целом США занимают достаточно прагматическую позицию в том, что касается их торгово-экономических интересов», — пояснил Песков.

По его словам, в Вашингтоне без колебаний принимают выгодные им решения, когда они соответствуют экономическим интересам Америки.

До этого ТАСС сообщало, что страны «Большой семерки» (G7) собираются увеличить санкционное давление в отношении нефти из России. Это следует из заявления глав минфинов и управляющих центральными банками G7, сделанное по итогам их совместного заседания.

На прошлой неделе газета Financial Times написала, что двухпартийная коалиция в конгрессе США призвала администрацию президента страны Джо Байдена ужесточить санкции против нефтесервисной отрасли России.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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