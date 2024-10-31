Украину не пригласили на конференцию в Минске

Украину не приглашали на конференцию по безопасности в Минске, поскольку политика киевских властей сейчас идет в другом русле. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия во II Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает ТАСС.

«Насколько я знаю, приглашение в адрес Украины не направлялось. Я, честно говоря, не интересовался, но это было бы известно», — сказал дипломат.

Лавров 31 октября выступил на Минской международной конференции по евразийской безопасности. Там он назвал «план победы» украинского президента Владимира Зеленского шизофреническим, а его «формулу мира» — тупой. Кроме того, российский министр сказал, что разрешение российско-украинского конфликта «вничью» не отвечает интересам обеих сторон. Так Лавров прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что западные страны осознали необходимость договариваться и допустили возможность «ничьей».

II Минская конференция по евразийской безопасности проходит с 31 октября по 1 ноября. В ней примут участие около 600 участников из более чем 40 стран, в том числе представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, а также руководители ряда международных организаций.

Ранее Лукашенко заявил, что генералы ВСУ просили связаться с Путиным и остановить бои.