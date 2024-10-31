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Лавров обвинил США в препятствовании урегулированию на Ближнем Востоке

Лавров заявил, что США блокируют все усилия по урегулированию на Ближнем Востоке

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена продолжает блокировать всякие усилия по урегулированию ближневосточного конфликта. Об этом в ходе пленарного заседания II Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Он отметил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается крайне «драматично». По словам дипломата, регион оказался на грани большой войны из-за решения Вашингтона в одностороннем порядке выйти из договоренностей по иранской ядерной программе и его попыток монополизировать процесс урегулирования палестино-израильского кризиса.

«Администрация Байдена блокирует любые усилия, призванные положить конец трагедии палестинского народа», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Говоря о нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, Лавров обратил внимание, что РФ осуждает терроризм в любом его проявлении. Но в то же время министр назвал неприемлемой практику «коллективного наказания жителей сектора Газа» и Западного берега реки Иордан.

Как сказал дипломат, в палестинском анклаве за один год боевых действий пострадали в два раза больше людей, чем за 10 лет конфликта на Украине с обеих сторон.

«Вдумайтесь в эти цифры», — сказал он.

Ранее в США предложили новый формат перемирия между Израилем и ХАМАС.

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