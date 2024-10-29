В ЦРУ предложили новый формат перемирия в секторе Газа

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Билл Бёрнс предложил 28-дневное перемирие в секторе Газа на встрече с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани и главой «Моссада» Давидом Барнеа в Дохе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Сделка, предложенная Бёрнсом, подразумевает введение 28-дневного перемирия в секторе Газа, а также освобождение восьми женщин и всех мужчин старше 50 лет, удерживаемых ХАМАС — в обмен Израиль выпустит нескольких десятков палестинских заключенных.

«Израиль согласен на временную паузу, но (...) если ни одна из сторон не смягчит свою позицию, сделки не будет», — прокомментировал порталу переговоры анонимный израильский чиновник.

Axios считает, что до завершения президентских выборов в США сделка заключена не будет.

До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль не получал предложения о прекращении огня.

Ранее в «Хезболле» назвали условие для начала мирных переговоров с Израилем.