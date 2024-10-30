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На конференции в Женеве произошел скандал с участием украинских делегатов

РИА: украинская делегация устроила скандал на конференции МФККиКП в Женеве

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Reuters

Украинская делегация в ходе 34-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца (МФККиКП) нарушила правило, запрещающее вступать в споры политического характера. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Мероприятие состоялось в Женеве. По информации агентства, председатель конференции несколько раз предупредил присутствовавших в зале людей, что до конца встречи им следует воздержаться от любых политических заявлений.

Но, как рассказали источники, представители Киева проигнорировали это требование. Члены украинской делегации выдвинули ряд обвинений в адрес РФ в связи с продолжающимся вооруженным конфликтом, говорится в материале.

Журналисты попросили пресс-службу МФККиКП прокомментировать ситуацию. Но там не подтвердили, что скандал на мероприятии произошел именно из-за дипломатов с Украины.

«Бюро Международной конференции решит, что останется в материалах конференции, а что нет, но любые политические заявления будут удалены», — добавили в пресс-службе.

О запрете каких-либо заявлений политического, религиозного или расового характера гласит п. 4 ст. 11 Устава МФККиКП. Это правило ввели для того, чтобы конференция продолжала пользоваться всеобщим доверием.

Ранее в Международном комитете Красного Креста заявили о готовности направить представителей в Курскую область.

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