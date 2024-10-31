Ким Чен Ын назвал запуск баллистической ракеты предупреждением врагам

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал запуск межконтинентальной баллистической ракеты предупреждением врагам, которые угрожают безопасности страны на фоне растущей напряженности в регионе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Присутствовавший на испытаниях Ким Чен Ын заявил, что испытание стало предупреждением врагам, угрожающим безопасности страны.

«Испытания — это целесообразная военная акция, которая полностью отвечает цели информирования противников, которые в последнее время намеренно обостряют ситуацию в регионе и представляют угрозу безопасности нашей Республики, о нашей воле к ответным действиям», — сказал он.

Как напоминает Reuters, «демонстрация силы» происходит на фоне бурного международного осуждения и растущей тревоги по поводу того, что США и союзники называют размещением 11 000 северокорейских военнослужащих в России, 3 000 из которых находятся вблизи линии фронта с Украиной.

31 октября сообщалось, что запущенная накануне северокорейскими вооруженными силами баллистическая ракета стала самой дальнобойной за все время пусков: продолжительность ее полета составила 1 час 26 минут. Ракета была запущена в сторону Японского моря, она упала в его акватории в районе острова Хоккайдо.

Ранее стали известны цели визита главы МИД КНДР в Россию.