Государственный переворот на Украине в 2014 году, именуемый «майданом», уничтожил страну. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Хочу напомнить, что принес Украине «майдан». Тогда власть на Украине была назначена извне. В такое время ответственность за страну также должны взять извне. Однако мы все хорошо знаем, что произошло после этого на Украине.

До этого Украина была страной с территориальной целостностью, с подъемом экономики. Тогда экономика страны была почти $200 млрд. Сегодня страна уничтожена, экономика находится в тяжелейшем, катастрофическом положении», — заявил политик.

Кобахидзе подчеркнул, что власти Грузии сделают все для того, чтобы не допустить в стране «майдана» и «украинизации».

4 июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Запад может организовать в Грузии новый «майдан» к октябрю. Он пояснил, что ситуация в Грузии может превратиться в еще один очаг напряженности у российской границы.

В мае Кобахидзе говорил, что Грузии не нужны ни «майдан», ни открытие «второго фронта» против России, потому что эти события могут привести к концу существования независимой Грузии.

Ранее в США пообещали наказать Грузию за принятие закона против иноагентов.