Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя после слов британского постпреда Барбары Вудворд об обедневшей России пригласил ее посетить страну, предупредив, что реальная картина разочарует дипломата из Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат заявил, что хочет поблагодарить постоянного представителя Великобритании при всемирной организации Барбару Вудворд, которая «трогательно заботится» о бюджете impoverished Russia (обедневшей России). В связи с этим Небензя пригласил Вудворд посетить Россию, чтобы она собственными глазами убедилась в своих словах. Постпред РФ выразил опасение, что реальная картина разочарует британского дипломата.

31 октября Небензя заявил, что западные страны, созвав заседание Совета Безопасности ООН по Украине, на котором рассматривалось якобы присутствие военнослужащих Северной Кореи на территории России, «пробили очередное дно».

Ранее посольство РФ прокомментировало новые санкции Британии против России.