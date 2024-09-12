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Скончался бывший президент Перу Альберто Фухимори

Бывший президент Перу Альберто Фухимори скончался в возрасте 86 лет

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Andy Mettler/Reuters

Бывший президент Перу Альберто Фухимори скончался в возрасте 86 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом в соцсети Х сообщила его дочь Кейко Фухимори.

«Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души», — написала она.

Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 год. Его правление ознаменовалось злоупотреблением властью, коррупцией и многочисленными преступлениями против человечности. Впоследствии он был признан судом виновным и провел в заключении более 15 лет. В частности, его обвиняли в том, что в его правление сотни тысяч человек из беднейших слоев населения были подвергнуты принудительной стерилизации.

Из тюрьмы Фухимори вышел в декабре 2023 года по гуманитарным соображениям, несмотря на критику со стороны Межамериканского суда по правам человека и семей жертв. Он не отбыл полный 25-летний срок своего заключения.

В июле 2024 года Фухимори заявлял о возможном участии в президентских выборах 2026 года и желании вернуться на политическую сцену.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии умер король народа маори.

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