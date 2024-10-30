Опросы в США не способны определить будущего президента

За неделю до выборов президента США разница в поддержке между кандидатами значительно сократилась. Согласно данным общенациональных опросов, Камала Харрис заручилась поддержкой 48% избирателей, в то время как Дональд Трамп получил 46%, сообщает The New York Times (NYT).

Издание также подчеркивает, что предвыборная кампания характеризуется нестандартными стратегиями. Одним из примеров является публикация с провокационным заголовком «Верь Трампу!», которая содержит критический подтекст.

Поддержка Харрис со стороны СМИ включает в себя множество влиятельных изданий, а также представителей развлечений и кино.

Отмечается, что итог выборов во многом зависит от семи колеблющихся штатов. В четырех из них — Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине — Трамп, несмотря на активные усилия Харрис, занимает лидирующие позиции.

«В США действует принцип «Победитель получает все» — кандидат, набравший большинство голосов в штате, получает всех выборщиков», — разъясняет нюансы американской избирательной системы NYT.

Ранее в США раскрыли судьбу Зеленского в случае победы Трампа на выборах.