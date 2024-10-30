Американские власти распределяют военную помощь Украине таким образом, чтобы поддержку ВСУ можно было оказывать достаточно продолжительное время. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, передает ТАСС.

Так он прокомментировал претензии президента Украины Владимира Зеленского о том, что США предоставили лишь 10% пакета помощи Киеву, выделенного в апреле.

«Я не буду говорить об этих процентах», — отметил он.

Миллер сослался на коллег в Пентагоне, чтобы они назвали конкретные числа «относительно того, что было доставлено». Он добавил, что США «структурировали предоставляемую помощь» таким образом, чтобы хватило на транши в течение продолжительного времени.

В среду, 30 октября, стало известно, что Украина получила лишь десятую часть той помощи, за предоставление которой высказался американский конгресс. С таким утверждением в беседе с изданиями Северной Европы выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.