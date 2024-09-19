Красный Крест назвал условие для визита в Курскую область

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов отправить специалистов в Курскую область, если Россия и Украина договорятся о проведении этой операции. Об этом РИА Новости заявили в российском офисе Красного Креста.

По словам представителей организации, структура готова оказать помощь людям в регионе, однако предварительно необходимо соблюсти два условия.

«Первое — нужны гарантии безопасности. Второе — необходимо соглашение между двумя сторонами, чтобы они договорились, как такая операция может быть проведена», — объяснили в МККК.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу сообщило, что руководство страны обратилось к ООН и Международному комитету Красного Креста с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области».

Как сказал чиновник, Киев готов содействовать работе упомянутых организаций в российском приграничье и «доказать им свою приверженность международному гуманитарному праву».

В Кремле назвали заявление украинской стороны провокацией.

Ранее в ООН назвали условия для визита своих представителей в Курскую область.