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Пленный сотрудник ТЦК оценил шансы украинцев избежать насильственную мобилизацию

Пленный украинский военком Тагеев: избежать мобилизации на Украине невозможно

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Shutterstock

Избежать мобилизации на Украине в течение длительного времени, скрываясь от сотрудников ТЦК (военкоматов), практически невозможно. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пленный сотрудник районного ТЦК Киевской области Руслан Тагеев.

«Я думаю, что можно (укрываться от ТЦК. — Прим. ред.), но это ненадолго, наверное. Потому что все равно в любом случае ты же где-то должен ходить в магазин, куда-то передвигаться как-то», — отметил пленный.

По его словам, на Украине велика вероятность, что либо ТЦК, либо сотрудники полиции могут остановить гражданина призывного возраста в целях проверки документов.

До этого боец ВСУ Александр Мятиш заявлял, что Украина не может долго пополнять ряды своей армии только за счет мобилизации мужчин. Он добавил, что украинская армия пополняется недостаточно и требуется увеличение набора. Мятиш подчеркнул, что ради «победы» к конфликту придется приобщить всех граждан Украины.

Ранее бывший советник Кучмы предрек гражданскую войну на Украине при одном условии.

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