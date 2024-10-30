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МИД Венгрии вызвал посла Швеции из-за слов об Орбане и России

Сийярто: посла Швеции вызвали в МИД из-за критики визита Орбана в Грузию

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Global Look Press

Посол Швеции вечером 30 октября был вызван в МИД Венгрии из-за заявлений шведского премьера Ульфа Кристерссона, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан ездил в Грузию в интересах России, заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, заявление Кристерссона оскорбляет венгерскую сторону. Будапешт самым решительным образом отвергает данное утверждение.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт ни от кого не терпит и никому не позволяет ставить под сомнение то, что он представляет собственные национальные интересы.

Он добавил, что обвинение Крисстерсона «переходит границы, так что необходимо высказаться».

Накануне Орбан заявил, что руководство Евросоюза в лице главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и лидера крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии Манфреда Вебера состоят в заговоре с целью свержения законного правительства Венгрии. Политик подчеркнул, что руководство страны не позволит этому произойти.

Ранее Венгрия подтвердила, что США предупредили ее о готовящейся вооруженной акции.

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