Венгрия подтвердила, что США предупредили ее о готовящейся вооруженной акции

Венгрия подтвердила информацию о том, что США направили Будапешту разведданные о готовящейся вооруженной акции в стране. Об этом сообщает издание Telex.

«Венгерские спецслужбы и контртеррористический центр уделяют особое внимание проверке информации подобного характера и принятию необходимых мер», — говорится в сообщении Центра.

До этого сообщалось, что США направили Венгрии оперативные сведения о том, что группа молодых людей обсуждает в интернете проведение вооруженной акции 23 октября — в годовщину начала Венгерского восстания 1956 года.

Из дипломатических источников издание Telex узнало, что американская разведка уведомила венгерские власти около двух недель назад. Ему удалось выяснить, что информация свидетельствовала о подготовке группы людей к, возможно, вооруженным действиям в годовщину событий 1956 года.

По информации Telex, сотрудники антитеррористического центра задержали в будапештском пабе Legenda шестерых человек мужского и женского пола. Но у них не нашли боевого оружия, а только страйкбольное и как минимум одно охолощенное.

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