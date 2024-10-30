Ратификация Украиной Римского статута после того, как ее гражданам, совершившим военные преступления, предоставили семилетний иммунитет, представляет собой театр абсурда. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Гастролями театра абсурда стала недавняя история с ратификацией Украиной Римского статута», — сказала дипломат.

Она отметила, что все это произошло тогда, когда украинские военные и нанятые Киевом наемники совершили большое количество военных преступлений. По мнению представителя МИД РФ, Запад таким образом предоставил Украине индульгенцию и теперь любая сторона вооруженного конфликта сможет последовать примеру Киева.

«Это «королевство кривых зеркал», «Алиса в Зазеркалье», что-то такое. Это искаженное, извращенное донельзя, до состояния полного абсурда представление о законности», — сказала Захарова.

Украина ратифицировала Римский статут с оговоркой о том, что в течение семи лет Международный уголовный суд (МУС) не будет иметь юрисдикции в отношении военных преступлений, совершенных украинцами.

Ранее МУС обвинил Монголию в нарушении Римского статута после отказа от ареста Путина.