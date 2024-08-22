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В МИД назвали русофобскими новые требования Латвии к ВНЖ для россиян

Захарова: требования к ВНЖ для россиян в Латвии являются дискриминационными

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Владимир Песня/РИА Новости

Новые требования Латвии к продлению вида на жительство (ВНЖ) для граждан России являются дискриминационными, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат заявила в беседе с РИА Новости.

«Дискриминационные требования миграционного законодательства Латвии носят открыто русофобский характер. Они грубейшим образом попирают основополагающие международно-правовые нормы», — высказалась Захарова.

По словам представителя МИД, российская сторона уже неоднократно поднимала вопрос дискриминации россиян на международных площадках, однако латвийские власти игнорируют мнение РФ и членов мирового сообщества.

20 июня в Латвии вступили в силу поправки к миграционному законодательству, устанавливающие новые требования для продления ВНЖ для некоторых россиян — теперь обязательным условием является сдача языкового экзамена. Изменения затронули тех, кто получил ВНЖ до 2003 года. Это в основном пожилые люди, для которых сдача экзамена может представлять сложность, отметили журналисты.

14 августа «Известия» сообщили, что гражданам России, постоянно проживающим в Латвии, начали рассылать письма с требованием предоставить сертификат о знании латышского языка на уровне A2 и анкету, касающуюся их отношения к специальной военной операции (СВО) и Крыму. Документы необходимо подать до 30 июня 2025 года. Для тех, кто будет пересдавать языковой тест, срок продлен до 31 октября. В случае невыполнения требований ВНЖ будет аннулирован к ноябрю следующего года.

Ранее в МИД РФ оценили влияние действий Латвии на ход СВО.

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