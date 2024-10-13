На Украине военкомы устроили облаву на мужчин после концерта в Броварах

В Киевской области сотрудники отделов территориальных центров комплектования (т.е. военкоматов) устроили рейд после концерта в городе Бровары. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местные паблики.

По данным агентства, у мужчин проверяли документы после концерта кавер-группы «100лица».

Рейды ТЦК продолжаются на Украине уже несколько дней. 11 октября во время концерта «Океана Эльзы» в Киеве «полсотни военкомов» устроили облаву на мужчин. В сети появились многочисленные видео, где молодых людей пытаются насильно задержать под крики «Позор!».

На следующий день группа военкомов организовала проверку мужчин призывного возраста на концерте стендап-комика Антона Тимошенко в городе Черкассы. Тогда же стало известно о рейдах по отлову призывников в общественных местах Киева, Одессы и Кривого Рога. Мужчин задерживали в том числе в торговых центрах, на заправках и в спортклубах. 13 октября сообщалось о рейде военкомов на курорте Буковель.

Депутат Рады Артем Дмитрук объяснил происходящее приказом офиса Владимира Зеленского «забирать всех». Он утверждает, что власти приказали военкоматам действовать максимально эффективно, не обращая внимания на «корочки, удостоверения, отсрочки, инвалидности». Разбираться будут уже в ТЦК.

Ранее в Раде назвали стоимость откупа от мобилизации на Украине.