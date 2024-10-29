Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт отверг возможное участие солдат КНДР в боевых действиях под Курском

Полковник Матвийчук: военные КНДР могли прибыть под Курск получать боевой опыт

close
Cheng Dayu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что если бы бойцы армии КНДР действительно прибыли в Курскую область, то они бы не «воевали», а набирались боевого опыта. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что армия КНДР не участвовала в боевых действиях 70 лет.

«Северокорейские военнослужащие, если они прибыли сюда, то не воевать, а получать боевой опыт, потому что корейская армия уже 70 лет не воюет. Я думаю, и офицеры, и специалисты по применению техники будут изучать порядок применения сил, средств и как это все делается в боевом порядке», — считает эксперт.

В то же время полковник в отставке назвал все заявления о северокорейских солдатах в Курской области «пропагандой». По его словам, никто не будет вводить военных из КНДР в боевые действия, поскольку российская армия самодостаточна.

28 октября официальный представитель ведомства Сабрина Сингх заявила, что Северная Корея отправила около десяти тысяч солдат в Россию для последующего участия в конфликте против Украины. По ее словам, часть военных из КНДР уже передислоцировались ближе к территории Украины.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

Ранее ВСУ выпустили украинско-корейские разговорники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами