Военный эксперт отверг возможное участие солдат КНДР в боевых действиях под Курском

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что если бы бойцы армии КНДР действительно прибыли в Курскую область, то они бы не «воевали», а набирались боевого опыта. В беседе с NEWS.ru он напомнил, что армия КНДР не участвовала в боевых действиях 70 лет.

«Северокорейские военнослужащие, если они прибыли сюда, то не воевать, а получать боевой опыт, потому что корейская армия уже 70 лет не воюет. Я думаю, и офицеры, и специалисты по применению техники будут изучать порядок применения сил, средств и как это все делается в боевом порядке», — считает эксперт.

В то же время полковник в отставке назвал все заявления о северокорейских солдатах в Курской области «пропагандой». По его словам, никто не будет вводить военных из КНДР в боевые действия, поскольку российская армия самодостаточна.

28 октября официальный представитель ведомства Сабрина Сингх заявила, что Северная Корея отправила около десяти тысяч солдат в Россию для последующего участия в конфликте против Украины. По ее словам, часть военных из КНДР уже передислоцировались ближе к территории Украины.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. Он призвал Москву и Пхеньян прекратить сотрудничество, поскольку оно якобы угрожает тихоокеанской и евроатлантической безопасности.

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