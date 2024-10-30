В Европе рассказали, почему некоторые чиновники ЕС тоскуют по Трампу

Некоторые европейские чиновники считают, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может стать тем, что нужно Европейскому союзу для укрепления обороны. Об этом сообщило европейское бюро газеты Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС.

Один из источников газеты заявил, что возвращение Трампа станет «благотворным шоком» для ЕС, как до этого стали пандемия или энергетический кризис после начала конфликта на Украине. Он уверен, что эти события только усилили объединение.

При этом Politico подчеркивает, что такая точка зрения, которой анонимно поделились несколько дипломатов и должностных лиц Евросоюза, не связана с симпатией к кандидату от Республиканской партии или его политическим предложениям.

Шесть дипломатов и должностных лиц ЕС высказали в разговоре с изданием мнение, что второй срок Трампа будет настолько враждебным по отношению к Европе, что у блока не будет иного выбора, кроме как увеличить расходы на оборону, укрепить свой технологический сектор и прояснить свою политику в отношении Китая.

При этом европейские чиновники рассказали о своих «болезненных» воспоминаниях о первом сроке Трампа, когда он ругал лидеров стран — членов ЕС, называл Брюссель «адской дырой», а также развязал торговую войну против блока.

Они рассчитывают на решение украинского конфликта, о чем не раз заявлял американский политик.

Один из дипломатов добавил, что в атмосфере пребывания на грани третьей мировой войны Трамп «кажется более нерасположенным к войнам».

Кроме того, по их мнению, приход Трампа в Белый дом может помочь членам ЕС сплотиться для принятия решений по совместным займам, в том числе для Украины.

Ранее в США рассказали, как Трамп может проиграть выборы, но все равно стать президентом.