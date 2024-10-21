В США рассказали, как Трамп может проиграть выборы, но все равно стать президентом

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может проиграть президентские выборы, но все равно станет президентом США. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собеседников.

По мнению авторов публикации, Трамп может обратиться в суд с требованием не признавать результаты выборов, выдвигая необоснованные обвинения в подлоге. Таким образом он сможет оказывать давление на должностных лиц и конгрессменов.

После этого Трамп может обратиться к законодательным органам штатов, где большинство за Республиканской партией, с просьбой назначить альтернативных выборщиков. Далее экс-президент может попытаться добиться, чтобы конгресс США не утвердил 270 голосов выборщиков, отданных за кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, после чего избрание президента передадут в Палату представителей, где республиканцы могут набрать достаточное количество голосов для избрания Трампа следующим президентом.

До этого Трамп говорил, что смог бы не допустить начала конфликта между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке. В интервью Al Arabiya он отметил, что если бы занимал кресло руководителя Белого дома, то этой войны бы не было.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.