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Депутат Госдумы рассказал о новом способе получить налоговый вычет

Депутат Госдумы Хамитов: россияне cмогут получить вычет за выполнение нормы ГТО

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Амир Хамитов («Новые люди») заявил, что с 2025 года в РФ вводится новый налоговый вычет — за выполнение норм ГТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, данный налоговый вычет смогут получить граждане, которые выполнили нормативы испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующие их возрастной группе, и которые были удостоены знака отличия и подтвердили полученный ранее знак отличия.

Он также рассказал, что размер этого вычета составит 500 рублей в месяц. Претендентом на него может стать россиянин, который официально трудоустроен и дополнительно прошел диспансеризацию в поликлинике, которую в такого рода медицинских учреждениях проводят по полису ОМС.

В июне депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что для студентов российских вузов следует сделать обязательной сдачу нормативов ГТО. По его мнению, это поможет укрепить здоровье молодежи и развить у них чувство патриотизма. Соответствующее предложение депутат направил главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.

Ранее российская 85-летняя учительница сдала ГТО и получила золотой знак отличия.

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