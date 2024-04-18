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В Петербурге спортсменка сдала нормативы ГТО и впала в кому

В Петербурге студентка впала в кому после сдачи норм ГТО

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Depositphotos

В Петербурге 20-летняя девушка потеряла сознание после того, как сдала нормы ГТО. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам брата петербурженки, она сдала все нормативы и отправилась в раздевалку, где ей стало плохо. У студентки произошло кровоизлияние в мозг, ее удалось реанимировать.

«Сейчас спортсменка находится в состоянии комы, за ее жизнь борются врачи», – сообщается в публикации.

Родственник девушки сообщил, что она занималась спортом с детства, она посещала несколько секций.

До этого в Подмосковье школьник впал в кому на уроке литературы. Девятиклассник почувствовал себя плохо и стал задыхаться. Помимо этого, он испытывал сложности с ориентацией в пространстве.

Учительница быстро вызвала мальчику скорую помощь. В результате ребенка госпитализировали с комой неясной этиологии.

В беседе с журналистами родители сообщили, что каких-либо проблем со здоровьем у их сына не было.

Ранее в Ростовской области мужчина впал в кому после столкновения с мотокроссером.

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