Результаты выборов в Грузии встревожили Байдена

Президент США Джо Байден заявил, что «встревожен» событиями в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского лидера.

«Я глубоко встревожен недавним отступлением страны от демократии», — отметил нынешний глава Белого дома.

По словам американского президента, принятие в Грузии закона об иностранном влиянии копирует российскую законодательную базу.

Байден подчеркнул, что состоявшиеся парламентские выборы в Грузии якобы сопровождались «многочисленными злоупотреблениями». В их числе он назвал административный ресурс, запугивание избирателей и принуждение.

Во вторник, 29 октября, Центризбирком Грузии обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести расследование возможности фальсификации парламентских выборов, которые прошли в минувшее воскресенье, 26 октября. Там отметили, что такое расследование выходит за за рамки компетенции избирательной администрации.

Ранее корреспондент РИА Новости пострадал на митинге в Тбилиси.