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В ВСУ нашли оправдание своим поражениям на Красноармейском фронте

Замглавы МО Украины заявил, что ВС РФ превосходят ВСУ в живой силе и технике

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы России имеют значительное преимущество над Вооруженными силами Украины в живой силе и технике, чем якобы и объясняются успехи российской армии на фронте под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом в интервью украинскому изданию заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

«Российская армия значительно превосходит нас в количестве солдат, средств поражения, бронетехники. Именно за счет этого количественного преимущества... в живой силе и технике мы имеем сложную ситуацию в районе Покровска и на других участках фронта», — заявил Гаврилюк.

В последних сообщениях и сводках генерального штаба ВСУ утверждается, что ситуация для украинской армии является сложной на всей линии фронта.

До этого армия России перерезала пути снабжения ВСУ под Селидово.

Стало известно, что бойцы Вооруженных сил России вошли в первые дома на северо-восточной окраине города.

Ранее в Foreign Affairs узнали о больших потерях личного состава ВСУ.

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Операция на Украине
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