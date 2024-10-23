Вооруженные силы России имеют значительное преимущество над Вооруженными силами Украины в живой силе и технике, чем якобы и объясняются успехи российской армии на фронте под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом в интервью украинскому изданию заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

«Российская армия значительно превосходит нас в количестве солдат, средств поражения, бронетехники. Именно за счет этого количественного преимущества... в живой силе и технике мы имеем сложную ситуацию в районе Покровска и на других участках фронта», — заявил Гаврилюк.

В последних сообщениях и сводках генерального штаба ВСУ утверждается, что ситуация для украинской армии является сложной на всей линии фронта.

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