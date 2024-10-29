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Европейская страна передаст Украине систему ПВО Patriot

Норвегия заплатит Румынии €120 млн, чтобы она передала Украине ПВО Patriot

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Fabrizio Bensch/Reuters

Норвегия вместе с рядом союзников предоставит почти €120 млн, чтобы Украина смогла получить систему ПВО Patriot от Румынии. Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стере, сообщается на сайте правительства страны.

Премьер заявил, что Норвегия выделит €118 млн на проект, по которому союзники, в том числе США и Германия, профинансируют предоставление Румынией Украине еще одной системы Patriot.

«Российские атаки продолжаются непрерывно, и Украине нужно больше ПВО для защиты гражданского населения. ПВО для Украины – это приоритетная сфера для Норвегии, и я очень рад, что мы можем помочь Украине получить новую систему Patriot», — заявил Йонас Гар Стере.

По его словам, Запад должен усиливать поддержку Киева, и противовоздушная оборона – одна из наиболее критических потребностей.

До этого Нидерланды выделили в оборонном бюджете на военную помощь Украине около €10,4 млрд, из которых почти 4 млрд уже были потрачены.

Ранее в Киеве потребовали отставки главкома ВСУ после потери системы Patriot.

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