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Одна из стран Евросоюза выделила Украине более €10 млрд в рамках военной помощи

Министр обороны Брекелманс: Нидерланды выделили Украине €10,4 млрд

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Alina Smutko/Reuters

Нидерланды выделили в оборонном бюджете на военную помощь Украине около €10,4 млрд, из которых почти 4 млрд уже были потрачены. Об этом сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс на своей странице в соцсети Х.

По его словам, из этой суммы осталось более €6 млрд.

До этого Брекелманс во время визита в Киев и Харьков заявил, что королевство уже выделило Украине €3,76 млрд. Министр рассказал, что деньги пошли на поддержание работоспособности поставленных Киеву F-16 и Patriot, а также запчасти и боеприпасы для гаубиц. Кроме того, на них были куплены лекарства, боеприпасы и пайки для солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6 октября Брекелманс сообщил о поставке Украине первой партии F-16. По его словам, остальные из 24 обещанных истребителей прибудут в республику в ближайшие месяцы.

В начале осени Нидерланды разрешили Украине использовать их военную технику, включая истребители F-16, для ударов по территории РФ. Брекелманс при этом подчеркивал, что Киев имеет право на самооборону, а власти королевства с самого начала не вводили для Киева никаких ограничений по дальности ударов с применением западного оружия.

Ранее в конгрессе США возмутились новым пакетом помощи Украине от Байдена.

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