В Белоруссии не зарегистрировали группу оппозиционера Губаревича для участия в выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии не зарегистрировала группу по выдвижению оппозиционера Юрия Губаревича для участия в президентских выборах в январе 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что речь идет об инициативной группе граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения находящегося за рубежом Губаревича. Заявление о регистрации инициативной группы он направил по электронной почте, а такой способ подачи документов не предусмотрен белорусским законодательством.

Также ЦИК отказал в регистрации инициативной группе граждан по сбору подписей в поддержку выдвижения Александра Дроздова, чье заявление комиссия получила в субботу. В ЦИК уточнили, что Дроздов, не присутствовавший на заседании комиссии, не предоставил полный пакет необходимых документов.

До этого РИА Новости сообщало, что Центральная избирательная комиссия получила документы о регистрации трех инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты республики для выборов, которые состоятся в январе 2025 года.

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