В МИД России заявили об окончании доминирования определенных стран после саммита БРИКС

Прошедший в Казани саммит БРИКС показал, что доминированию ряда государств приходит конец. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

По его мнению, это мероприятие для большинства стран стало показателем того, что есть значительная часть мирового сообщества, которая придерживается взглядов, отличающихся от стран «золотого миллиарда».

Руденко считает, что теперь доминирование будет замещаться более справедливым мироустройством.

Он добавил, что РФ и Китай придерживаются похожих позиций о том, что мир переходит к более справедливому международному порядку, в каком направлении будет двигаться трансформация, во многом будет зависеть от Пекина и Москвы.

«От наших стран многое будет зависеть: в каком направлении будет двигаться эта трансформация и какой характер она будет носить. Мы рассчитываем, что все-таки нам удастся преодолеть нынешнюю турбулентность без скатывания в большую конфронтацию», — отметил замминистра МИД.

Ранее Эрдогана назвали самым своеобразным лидером на саммите БРИКС.