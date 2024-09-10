Россия поможет Кубе справиться с последствиями экономической блокады

Россия окажет дополнительную поддержку Кубе и предоставит новые кредитные линии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альваресом Касасом, сообщает ТАСС.

«Рассчитываем на то, что Гавана, в том числе с нашей помощью, преодолеет тяжелые, кризисные последствия американской экономической блокады», — сказал Шойгу на полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+.

По его словам, Россия готова увеличивать взаимодействие с Кубой в экономической и правоохранительной сферах. Особое внимание уделят совместной работе в рамках профильной двусторонней межправительственной комиссии.

В начале июня порт Гаваны посетила группа кораблей Северного флота РФ во главе с фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», а также атомным подводным крейсером «Казань». Заход военных кораблей России вызвал большой резонанс в кубинской столице.

Позже в порт заходили судна Балтийского флота РФ: учебный корабль «Смольный», танкер «Ельня» и патрульный корабль «Неустрашимый».

Ранее президент России Владимир Путин предупредил об ответе на размещение ракет США в мире.