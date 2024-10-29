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В Швеции потребовали закрыть российское торговое представительство

В парламенте Швеции потребовали закрыть торгпредство России в стране

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Global Look Press

Депутат парламента Швеции Маркус Селин призвал закрыть торговое представительство РФ в стране. Об этом говорится в письме депутата к министру внешней торговли Швеции Бенджамину Доузе, передает «Лента.ру».

Парламентарий напомнил, что Швеция, Европейский союз и другие страны оказывают Украине гуманитарную, военную и юридическую поддержку. В рамках этого Евросоюз ввел 14 пакетов санкций в отношении России, в которых санкции содержат ограничения на импорт и экспорт товаров и услуг в ряде секторов экономики.

В то же время в Лидингё (город к северо-востоку от Стокгольма) до сих пор остается российское торговое представительство, расположенное по соседству с посольством Украины.

В обращении Селина говорится, что это представительство входит в структуру министерства промышленности и торговли РФ с целью, в частности, продвижения большего количества российских товаров и услуг на рынок Швеции и оказания помощи местным компаниям, планирующим основать свое предприятие в России и инвестировать в него.

В связи с этим депутат Селин обращается к правительству с вопросом, намерено ли оно предпринять какие-то действия по закрытию торгового представительства России.

До этого в октябре стало известно, что Швеция в феврале следующего года прекратит действие соглашения с Россией о двойном налогообложении.

Ранее российское посольство заявило, что власти Швеции довели своих граждан до паранойи.

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